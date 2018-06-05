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منظمة البادية للأعمال الخيرية تواصل توزيع السلات الغدائية المقدمة من حملة عام زايد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وزعت منظمة البادية للأعمال الخيرية، 200 سلة غذائية على العائلات المحتاجة وذوي الدخل المحدود بمنطقة بن جواد، حيث تأتي هذه المساعدات ضمن قافلة حملة عام زايد الخيرية، التي تستهدف عددا من المناطق والمدن منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأشرفت جمعية بن جواد الخيرية على تسليم الحصص للعائلات، عن طريق التنسيق مع مكتب الزكاة بالبلدية، لتوفير متطلبات الأسر خلال الشهر الفضيل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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