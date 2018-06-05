النائب الخمسي: لهذا السبب لست متفائلا بنتائج اجتماع باريس

أخبار ليبيا 24-خاص

أبدى النائب أبوبكر إبراهيم الخمسي عدم تفاؤله بما نتج عن اجتماع باريس الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال الخمسي في تصريح لأخبار ليبيا 24 “أنا غير متفائل من اجتماع باريس لأن هذا الاجتماع لم يكن الأول ولكن سبقه العديد من الاجتماعات في بريطانيا وغيرها ومنها عرفنا أن العالم الغربي لا أخلاق له ولا يريد لليبيا أن تخرج من هذا النفق المظلم وكان في إمكانهم وخلال السنوات السبع الماضية وهم دائماً يسعون لدس الدسائس والفتن والمشاكل وانتشار السلاح وهم ينظرون إلينا بعين الشماتة .”

وأستدل على ذلك بما قال أنه “عدم حل مشكلة مصرف ليبيا المركزي وعدم توفر السيولة “.

وتابع “للأسف الساسة الليبيين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة والعيش الرغيد. لماذا لا نرى من اجتماع باريس إلا بيانات فضفاضة بيانات غير واضحة”.

وأوضح ” إذا كانوا يقولون بأنه هنالك انتخابات بعد خمسة أشهر وهذا ما لا يصدق . حتى وإن كانت ليبيا دولة مستقرة لا يمكن إجراء انتخابات في هذه المدة . ليبيا دولة فيها الملايين من قطع السلاح وفيها مئات من الميلشيات والكتائب المسلحة”.

وكان اجتماع باريس قد انتهى بالتزام حاضريه بالعمل معا على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر وذلك بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر،رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

واتفقت الأطراف الأربعة الرئيسية في المبادرة الفرنسية التي عقدت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على الالتزام بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.

وحدد الإعلان “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”.

واتفقت الحاضرون الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.

واتفق المجتمعون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.

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