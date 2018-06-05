اختتام الاجتماع الثامن حول الاقتصاد الليبي في تونس

عقد اليوم في تونس، الاجتماع الثامن للحوار الاقتصادي حول ليبيا، وذلك بدعوة من وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يهدف إلى وضع حلول اقتصادية للبلاد.

وحسب موفدنا إلى تونس، فقد حضر الاجتماع كل من : محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى جانب نائبي رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، وأحمد معيتيق، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية المفوضة، بالإضافة إلى عضوين من ديوان المحاسبة.

فيما تغيب عن الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووكيل الديوان، علاء المسلاتي، ووزير المالية المفوض في حكومة الوفاق، أسامة حماد.

هذا ووصف الصديق الكبير الإصلاحات الاقتصادية، والمعاناة التي يعيشها المواطن الليبي بالعميقة، مؤكدا أنهم توصلوا اليوم إلى جملة من الإصلاحات الاقتصادية، التي قد تساعد في تجاوز المرحلة، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

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