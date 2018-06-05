السّراج يختم زيارته إلى السعودية

جدة-العنوان

اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي قدم إليها يوم الأحد الماضي.

وأقام الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء،مأدبة إفطار في قصر الصفا بالحرم الشريف في مكة المكرمة على شرف رئيس المجلس والوفد المرافق له،وذلك في حضور عدد من الأمراء وكبار مسؤولي المملكة.

واستقبل السراج اليوم الثلاثاء في مقر إقامته وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

وأثنى السراج خلال الاجتماع على دور المملكة السعودية في دعم مسار التوافق في ليبيا،كما استمع إلى ما طرحه الجبير من رؤية للتعاون السياسي بين البلدين.

وأبدى الجبير استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان السراج وصل إلى جدة مساء الأحد في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتنمية التعاون المشترك.

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