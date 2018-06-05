مالية الوفاق تقرر العمل بنظام التثمين الموحد لعدد من البضائع التجارية الموردة

ليبيا – وافق وزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد على الشروع في العمل بنظام التثمين المتعلق بتوحيد القيمة التقديرية للبضائع التجارية الموردة من الخارج لإغراض اتمام الاجراءات الجمركية اللازمة بالخصوص.

حماد قال ، الاثنين ، في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إن نظام التثمين سيكون بشكل مؤقت لعدد من السلع والبضائع المدرجة في القرار إلى حين الإنتهاء من إعداد قوائم لتثمين لباقي السلع و البضائع الأخرى.

وأشار حماد إلى أن منح الموافقة على الشروع للعمل بهذا القرار يأتي نظراً للترتيبات الهادفة لتفعيل جباية الايرادات العامة لتمويل الترتيبات المالية لعام 2018.

واكد وزير المالية على ضرورة العمل بنظام التثمين من قبل مصلحة الجمارك وتنبيه كافة المراكز الجمركية بتنفيذ الحكم المقرر بمقتضى المادة”32″من قانون الجمارك رقم “10”لعام 2010.

المرصد – متابعات

وفيما يلي قوائم تثمين لعدد من البضائع الموردة للأغراض التجارية التي تضمنها القرار :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية