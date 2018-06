المتوسط :

شب،مساء اليوم الثلاثاء حريق في غابة برأس الهلال – لملودة في منطقة الجبل الأخضر بالقرب من مدينة درنة.

وأفادت مصادر، في تصريحات صحافية، أن الحريق لايزال مستمرا في محاولة لسيارة المطافي للدخول لإخماد الحريق بسبب بعد الغابة عن الطريق الرئيسي.

ورجحت المصادر، بأن سبب الحريق هو ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الحريق اندلع بشكل سريع بالغابة رغم عدم وجود زوار داخل الغابة.

