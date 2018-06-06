تعليم وصحة المؤقتة يبحثان مع جامعة عمر المختار سبل تطوير التعاون العلمي في المجال الطبي

ليبيا- ناقش وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الاثنين مع وزير التعليم فـوزي عبدالكريم سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي في المجال الطبي .

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آليات تحقيق مدخلات ومخرجات قادرة على تلبية متطلبات المجتمع في الجانب الصحي ومناقشة استعداد وزارتي الصحة والتعليم لتطوير التعاون العلمي ومد جسور جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية في ليبيا .

وضم الاجتماع كل من “وكيـل وزارة الصحة للشـؤون الفنــية ،رئيس جامعة عمر المختار،عمداء الكليات بالجــامعة”.

وبحث الاجتماع العديد من المحاور الاستراتيجية بغرض تفعـيل الأهداف المشتركة بين الوزارتين والجامعة ودراسة جملة من التشريعات وإرساء المعايير الوطنية لخدمة المجتمع الليبي في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية.

الحاضرون استعرضوا آلية دراسـة مخرجات ومدخلات الكليات الطبية ذات العلاقة بالصحة وامكانية توفير مخرجات وفق ما تحـتاجه وزارة الصحة من تخصصات طبية وطبية مساعدة وفنية والعمل علي إقامة الدورات التدريبية برعاية وزارتي الصحة والتعليم في كافة الجامعات الليبية و تفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من المستشـفيات التعليمـية والمراكز الصحية المتخصصة ومراكز معاهد تنمية القوي العاملة الطبية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين.

وخلص المجتمعون إلى بدء العمل من خلال تشكيل لجنة فنية برئاسة عمداء كليات الطب وعضوية وزارة الصحة لإعداد مناهج ومفردات تعليمية لطلبة الدبلوم الطبي التخصصي لإمكانية قبولهم بعد تخرجهم لمواصلة دراسة الماجستير بكليـة الطب بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية وتضمن التعاون بين المستشفيات التعليمية وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات ومساهـمة الجامعات في تفعيل هدف وزارة الصحة فى بناء منــظومة متــكاملة واستراتيجية طويلة المدى للجوانب الطبية وإعداد تصور للمسار التنموي ورفع جــودة وكفاءة الأداء في كـلا الجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية