خارجية الوفاق تبحث الأوضاع الوظيفية للمؤسسات الإعلامية الأجنبية المتواجدة في ليبيا

ليبيا – عقد أمس الإثنين إجتماعاً موسعاً ضم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ومدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية ورئيس قسم تنمية الموارد البشرية ومسؤول التدريب بوزارة الخارجية.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية المتواجدة في ليبيا.

وتطرق المجتمعون إلى البرامج التدريبية والمنح المقدمة من المنظمات الدولية وكيفية إيجاد ألية مشتركة للإستفادة من هذه البرامج وتوجيهها بشكل صحيح.

وتم الإتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الإدارات المختصة في وزارتي العمل والخارجية تتولى مراجعة وتفعيل الإتفاقيات المتعلقة بالمنح والدورات التدريبية التي تمنحها المنظمات والمؤسسات الدولية لليبا.

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