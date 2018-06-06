صور | السراج يختتم زيارته إلى السعودية بافطار مع الملك سلمان بن عبدالعزيز

ليبيا – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له قبل ان يغادر الاخير بوقت متاخر من مساء الثلاثاء عائداً الى ليبيا بعد هذه الزيارة التي قام خلالها اضافة للقائه بالقيادة السعودية باداء مناسك العمرة .

وقد تناول الملك سلمان بن عبدالعزيز الجميع طعام الافطار مع ضيفه والوفد المرافق له بحضور الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز .

كما حضر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار الملك، والأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض .

وحضر الافطار ايضاً الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

كما التقى السراج مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة أول أمس وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء السعودية، بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، بينما حضر من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ومستشار السراج الخاص الطاهر السني، ومسؤولين آخرين في حكومة الوفاق.

ويأتي هذا اللقاء قبل لقاء آخر منفصل جمع السراج مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اكد استعداد بلاده فى دعم ليبيا بعدة مجالات وخاصة فى مجال مكافحة الارهاب .

المرصد – متابعات

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