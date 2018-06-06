بلدية بنغازي: حملات إزالة القمامة لازالت متواصلة

بنغازي-العنوان

قال إدارة الإعلام ببلدية بنغازي أن أعمال حملة النظافة داخل بنغازي تسير وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.

وأشارت إلى أن هذه الحملة التطوعية المكثفة تشمل جميع المناطق والساحات العامة بمشاركة الشركات المتخصصة في إعمال النظافة.

ونشرت إدارة الإعلام بالبلدية صورا لحملات النظافة القائمة داخل بنغازي.

ودعت المواطنين إلى الحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.

وتشهد بنغازي انتشارا كبيرا لأكوام القمامة على الطرقات الرئيسة وداخل الأحياء، الأمر الذي أدى إلى ظهور أصوات منددة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة البلدية بإزالتها.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية