«السراج» يغادر المملكة العربية السعودية عقب مشاركته مأدبة الافطار مع خادم الحرمين الشريفيين

غادر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، المملكة العربية السعودية ، إثر زيارة رسمية إلى مدينة جدة ،و التي استغرقت يومين اجرى خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الوضع في ليبيا .

وتأتي مغادرته إثر مشاركة السراج و الوفد المرافق له مأدبة إفطار في قصر الصفا بالحرم الشريف بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز» وعدد من الأمراء وكبار مسؤولي المملكة.

