مها صقر تستقبل بعثة الأمم المتحدة للإنماء

استقبلت مديرة مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، مها صقر، الأحد، ممثلة بعثة برنامج الأمم المتحدة للإنماء (UNDP) نهى عبد الجبار، ومنسقة حملة ليبيا للسلام بطرابلس الكبرى السيدة كريمة .

وتناول اللقاء البرنامج الإنمائي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين المرأة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي تساهم في تنمية المرأة ومشاركتها الفاعلة في أداء مهامها بالمؤسسات الحكومية .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدة محاور تتعلق بهذا الجانب الذي يمكن المرأة من تعزيز دورها وقدمت ممثلة بعثة الأمم المتحدة نموذج استبيان حول نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية ومشاركتها السياسية .

كما ثم الاتفاق على التعاون من خلال المشاركات المشتركة في العديد من البرامج التي تتعلق ببرنامج المرأة الإنمائي في مجالات تمكين المرأة .

