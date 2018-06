وكيل «تعليم الوفاق»: الخميس المقبل آخر يوم دراسي

المتوسط:

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام”عادل جمعة”، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للوزارة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات على أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 7 يونيو، هو أخر يوم دراسي للعام الدراسي الجاري 2017-2018م.

وتوجه «جمعة» بتحية إجلال وإكبار للمعلمين والمعلمات والأسرة التربوية بكافة المؤسسات التعليمية على جهودهم المبذولة لإنجاح سير العملية التعليمية خلال هذا العام رغم كل الصعاب ,متمنياً السداد والتوفيق للجميع.

