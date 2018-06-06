حراك "نعم ليبيا" يبارك إتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

بارك حراك “نعم ليبيا الإتفاق الذين تم توقيعه بين بلدي مصراتة وتاورغاء من أجل انهاء ترتيبات عودة عودة أهالي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات عن النزوح والتهجير.

وقال الحراك في بيان له تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه بأنّه “يبارك ما توصل اليه الاتفاق الذي يتيح العودة الآمنة لأهلنا في تاورغاء الى مدينتهم”.

وأضاف الحراك بالقول: “ونحن اذ نثمن عاليا كل الجهود الجبارة التي بذلها الخيّرون من أبناء الوطن لأجل تحقيق التصالح بين الاخوة، فإننا نُكبر هذه اللحظات التي حقا تعد حاسمة وتاريخية حين تُجلى الغيوم فتظهر قيمة وأهمية أن يكون (الصلح خير)”.

وقال البيان إن “المصالحة والتصالح المستدام هو الذي يبنى على أسس من العقل والحكمة والتعالي على الجراح”.

مضيفا بالقول: “إننا في الحراك الوطني (نعم ليبيا) ممتنون كثيرا لتلبية أهلنا في مصراته وتاورغاء لنداء الوطن واهله ماضيا .. حاضرا .. ومستقبلا” وفق تعبيره.

مؤكّدًا على أن “المصالحة الوطنية الشاملة المقترنة بالعدالة التصالحية بين الليبيين هي المخرج الوحيد للازمة الراهنة، وحين تكون على اسس من التسامح وتناسي الماضي وجبر الضرر وتغليب المصلحة العليا للامة الليبية نكون قد حققنا الهدف” على حدّ نص البيان.

وكانت المدينتين قد وقعتا الأحد اتفاقا للمصالحة يقضي بعودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات من النزوح والتهجير، وهو الاتفاق الذي باركته مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

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