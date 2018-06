المتوسط :

تشهد مدينة طرابلس اشتباكات عنيفة بين عدد من عناصر ميليشيا تابعة لكتائب الزنتان مع ميلشيات من ورشفانة وذلك بكوبرى ال 27 غربى المدينة .

وأفادت مصادر خاصة للــ”المتوسط” بأن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى من ميلشيا كتائب الزنتان المدعومة من السرية55 تحت قيادة الإرهابي معمر الضاوي المتمركزة بمنطقة الزهراء.

وتأتي تلك الاشتباكات علي إثر محاولة ميلشيات ورشفانة السيطرة علي محطات الوقود بمنطقة الماية والطريق الساحلي لتسهيل عمليات التهريب إلى خارج البلاد.

The post قتلى و جرحى في اشتباكات مسلحة بكوبري الــ 27 غربى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية