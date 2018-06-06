طيران يقصف مركبة بمنطقة شميخ ببني وليد

قتل أربعة مواطنين داخل سيارتهم بمنطقة شميخ بمدينة بني وليد جراء قصف طيران للمركبة التي متواجدين بداخلها لحظة الضربة الجوية.

وقال مواطنين داخل بني أن “الضربة تسببت في تحطم زجاج النوافد بوسط المدينة برغم بعدها عن شميخ بقرابة 35 كلم”

وعلم مراسل “بوابة افريقيا الاخبارية” أن ثلاثة منهم من بني وليد والرابع من مدينة سرت كانوا متواجدين داخل سيارتهم بمزرعتهم بمنطقة شميخ .

والقتلى هم محمد ونيس ابوستة ومعتوق المستيرة وسليم حويته وشخص من سرت لم تعرف هويته بعد.

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