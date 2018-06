«تعليم الوفاق»: أكثر من 149 ألف طالب تقدموا لأداء امتحانات «التعليم الأساسي والثانوي»

المتوسط:

أعلن مدير إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم “محمد العروسي”، في تصريح له خلال الاجتماع الذي عقده وزير التعليم واللجنة العليا للامتحانات مع المراقبات التعليمية بالبلديات، اليوم الثلاثاء، عن أن اجمالي عدد الطلبة المتقدمين لإجراء امتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017_2018م بلغ نحو (149.242) ألف طالبا وطالبة، منهم (90,717) طالباً وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية و (58,525) طالباً وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية.

وحول امتحانات الشهادة الاعدادية أوضح ” العروسي” بأنه تم تشكيل (967) لجنة للاشراف والمراقبة على الامتحانات، فضلاً عن اعتماد (164) مركزاً لتوزيع الأسئلة.

وأضاف “العروسي” فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية والمزمع إجراؤها بالجامعات والكليات والمعاهد العليا بأن عدد الطلبة المتقدمين بالشق الأدبي من عدد (688) مؤسسة تعليمية بلغ نحو (12.346) الف طالباً وطالبة، وأن عدد الطلبة المتقدمين بالشق العلمي بلغ قرابة (46.179) ألف طالبا وطالبة من (950) مؤسسة تعليمية.

وأكد “العروسي”، استكمال كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لإنجاح سير امتحانات الشهادة الإعدادية، مبينا أن نمط الأسئلة سيكون موضوعيًا وبنفس الطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية، أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة، وأن عملية تصحيح أوراق الاجابة ستكون إلكترونية.

