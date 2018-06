المتوسط :

تشهد مدينة درنة، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة لقوات الجيش باستخدام الأسلحة الثقلية ضد الجماعات الإرهابية في حى المغار و شارع البحر و الفنار وسط المدينة.

وبحسب الأنباء المتداولة، وسط محاولات تقدم الجيش لاستكمال المرحلة الثانية من معارك تحرير المدينة، هذا فضلا عن تواجد عناصر أمنية من مديرية أمن درنة وجهاز الشرطة بالمدينة من أجل تأمين القوات المسلحة خلال معاركها.

من جانبه، أكد مدير مكتب الامن الداخلي درنة العقيد ابراهيم هاشم أهالى المدينة بضرورة الابلاغ عن أية تحركات مشبوه أو عناصر إرهابية، معلنا عن أرقام هاتفية ينبغى التواصل عليها للإبلاغ عن أية بلاغات وهي 0928385230 – 0913829057

The post وسط تقدم ملحوظ للجيش في درنة.. الشرطة تطالب المدنيين بالإبلاغ عن الإرهابيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية