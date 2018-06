غارة ليلية تودي بحياة قيادي في داعش ومعاونيه قرب بني وليد

المتوسط:

قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»، إن هناك انفجار ضخم، وقع منذ قليل، بمزرعة في منطقة اشميخ بمدينة بني وليد، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وقالت المصادر إن القتلى من بينهم، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عبد العاطي اشتيوي بوستة، ومحمد ونيس ابوستة، سليم احويته ،معتوق المستيره ، بالإضافة إلى شخص آخر من سرت.

وحتى الآن لم يحدد السبب الذي أدى إلي الانفجار، فيما ترددت الأنباء عن أن سبب الانفجار يعود إلى قصف لطيران مجهول بسبب ضخامة الانفجار.

