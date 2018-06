مقتل عنصر بارز في العمليات الخاصة والزنتان تتوعد ورشفانة

المتوسط :

أكدت قوة العمليات الخاصة التي يترأسها الرائد عماد الطرابلسي، مقتل آمر سرية الخاصة الملازم أول ” شرف الدين محمد ” مساء أمس الثلاثاء، إثر هجوم وصفته القوة التابعة للزنتان بالغادر على تمركزها قرب جسر 27 الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية، وتوعدت بالرد الصاعق على من وصفتهم بالمجرمين.

وأوضحت القوة الخاصة في منشور أوردته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” و الذي رصدته “المتوسط”، أن الملازم أول شرف الدين محمد، قتل فى هجوم مسلح قامت به مجموعة تابعة لورشفانة، كما كشف أن المغدور كان من ضمن عناصر اللواء 32 معزز، فضلا عن كونه أحد مؤسسي قوة العمليات الخاصة، ومن المقيمين بمنطقة الدريبي في العاصمة طرابلس.

جدير بالذكر أن جسر ال 27 الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية شهد اشتباكات عنيفة، مساء أمس الثلاثاء ، بين عدد من عناصر ميليشيا تابعة لكتائب الزنتان مع ميلشيات من ورشفانة، وبحسب مصادر خاصة للــ”المتوسط” فأن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى من ميلشيا كتائب الزنتان المدعومة من السرية 55 تحت قيادة الإرهابي معمر الضاوي المتمركزة بمنطقة الزهراء، وتأتي تلك الاشتباكات علي إثر محاولة ميلشيات ورشفانة السيطرة علي محطات الوقود بمنطقة الماية والطريق الساحلي لتسهيل عمليات التهريب إلى خارج البلاد.

