من هو الداعشي «الكيوي» الذي قُتل في غارة ليلية  قرب بني وليد؟

قُتل، صباح اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص، في انفجار ضخم، بمزرعة في منطقة اشميخ بمدينة بني وليد، وذلك في غارة استهدفت قيادي في داعش ومعاونيه.

ومن بين القتلى الخمسة في هذا الانفجار الضخم، عبدالعاطي اشتيوي ابوستة الملقب بـ «الكيوي»، وهو من سكان سرت ويتمني لتنظيم داعش.

وقُتل أحد أخوات «الكيوي» في العراق، ويدعى محمد اشتيوي، فيما تمكن الباقي من الفرار إلى ضواحي مدينة بني وليد بعد الهروب من سرت، لأنهم مع الدواعش و قياديين و معروفين في سرت، و الأخوة هم : على اشتيوي اابوستة الكيوي ، نوري اشتيوي الكيوي، خالد اشتيوي الكيوي ، حمزة اشتيوي الكيوي.

أما القيادي عبدالعاطي ذهب إلى سوريا، و ظهر في أحد الفيديوهات من سوريا من إحدى المعسكرات.

وفي ذات السياق، حصلت «المتوسط» على صور حصرية للسيارة التي استهدفت خلال الغارة.

