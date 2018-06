«تعليم الوفاق» تنُاقش مع مراقبي التعليم بالبلديات الاستعدادات للامتحانات

المتوسط:

عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اجتماعها العادي الثالث بمراقبي التعليم ببلديات “المنطقة الغربية ومناطق الجبل الغربي والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية “.

حضر الاجتماع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، ومديري الإدارات والمكاتب والمراكز والمصالح التابعة للوزارة .

ركز الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس على الاستعدادات الجارية للامتحانات العامة .

وفي ذات السياق أشار عبدالجليل، إلى أنه سيتم تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات والمدرجات الجامعية لتدارك الخروقات والسلبيات التي شهدتها امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الماضية.

وأثنى الوزير في معرض كلمته خلال الاجتماع على جهود المعلمين والمعلمات المبذولة طيلة العام الدراسي نافياً كل الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي من شأنها إرباك سير الامتحانات.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة العليا للامتحانات وكيل الوزارة ( عادل جمعة ) بأن طلبة الجامعات والمعاهد سيكونون في إجازة خلال فترة انطلاق الامتحانات التي من المقرر انطلاقها في 14 من يوليو القادم.

وتبادل المجتمعون النقاش حول إجراءات الملاك الوظيفي وعلاوة الحصة وكذلك الموقف العام للكتاب المدرسي وآلية ربطه بالرقم الوطني, بالاضافة الى مناقشة استعداد المركز العام للتدريب وتطوير التعليم لتنفيذ دورات تدريبية للغة الإنجليزية، ومناقشة الآلية الجديدة لسد حاجة المراقبات من المعلمين والعاملين للعام الدراسي ( 2018 _ 2019 )

