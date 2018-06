مراسلنا .. مستشفي بني وليد يستلم ٤ جثث أحدها اشلاء

المتوسط :

استلمت مستشفي بني وليد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أربعة جثت فقط، و التي تم وضعهم بدار الرحمة داخل المستشفي.

وأفاد مراسل صحيفة ” المتوسط”، أن المستشفي أوضحت بأن إحدى الجثت التي تم استلامها، عبارة عن أشلاء تم جمعها في غطاء ” بطانية”، موضحة أن الجثت الثلاث الأخرى مشوه بشكل كبير.

وأشار مراسلنا، بأن مدير مديرية أمن بني وليد رفقة أعضاء من نيابة بني وليد قاموا بمعاينة السيارة التي استهدفت، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

جدير بالذكر إن هناك انفجار ضخم، وقع منذ قليل، بمزرعة في منطقة اشميخ بمدينة بني وليد، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بحسب مصادر خاصة للــ”المتوسط” ، وحتى الآن لم يحدد السبب الذي أدى إلي الانفجار، فيما ترددت الأنباء عن أن سبب الانفجار يعود إلى قصف لطيران مجهول بسبب ضخامة الانفجار.

وقالت المصادر إن القتلى من بينهم، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عبد العاطي اشتيوي بوستة، ومحمد ونيس ابوستة، سليم احويته ،معتوق المستيره ، بالإضافة إلى شخص آخر من سرت.

