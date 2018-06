المتوسط :

استهدف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدد من مواقع الجماعات الإرهابية وسط مدينة درنة.

وأفاد مراسل صحيفة” المتوسط” ، أن سلاح الجو استهدف عدد من المواقع الاستراتيجية لدى عناصر شورى مجاهدى درنة الإرهابي بمنطقة شيحا الغربية وسط المدينة.

جدير بالذكر،أن قوات الجيش تتقدم داخل مدينة درنة لاستكمال المرحلة الثانية من معارك تحريرها، هذا فضلا عن تواجد عناصر أمنية من مديرية أمن درنة وجهاز الشرطة بالمدينة من أجل تأمين القوات المسلحة خلال معاركها، يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة باستخدام الاسلحة الثقيلة، ضد الجماعات الإرهابية في حى المغار و شارع البحر و الفنار وسط المدينة.

The post سلاح الجو يستهدف مواقع لــ”مجاهدى درنة” بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية