استشهاد جندي وإصابة 6 آخرين بمحاور القتال بمدينة درنة

أكد مدير مكتب الإعلام بالكتيبة 519 مشاة – أجدابيا، ابراهيم شخشخان في تصريح خاص – لـ “بوابة افريقيا الاخبارية”- استشهاد الجندي عبدالمعز عبدالقوي مرزوق الفاخري التابع للكتيبة 519 مشاة والملتحق بالكتيبة 128 مشاة، أمس الثلاثاء متأثراً بإصابته أثناء الاشتباكات المسلحة داخل أحياء مدينة درنة، بين قوات الجيش وعناصر شورى درنة الإرهابي المنحل.

وأوضح شخشخان أن الفاخري أصيب في الكتف بإصابة بليغة، على إثرها نقل إلى مركز طبرق الطبي حيث فارق الحياة هناك وسيتم نقل جثمانه غداً إلى مدينة أجدابيا، حيث ستقام مراسم الجنازة بمقبرة سيد القن.

وفي ذات السياق أصيب 6 جنود تابعين للقوات المسلحة بمدينة أجدابيا، وذلك أثناء اشتباكات أمس الثلاثاء داخل محاور القتال بمدينة درنة وهم:

فرج ادم سرير – الكتيبة 21 مشاة

منذر احمد الزوي – الكتيبة 166

منعم السعيطي – مجموعة قوة الردع الوسطى

محمد السعيطي – مجموعة قوة الردع الوسطى

حسن الفرجاني – مجموعة قوة الردع الوسطى

بداد الفرجاني – مجموعة قوة الردع الوسطى

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