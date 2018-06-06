تعاون قضائي وخدمي بين بلدية أبوسليم وجهاز الشرطة القضائية

تم مساء أمس الثلاثاء بطرابلس التوقيع على مذكرة تفاهم بين عميد بلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي ورئيس جهاز الشرطة القضائية عميد محمود ابوحميده للتعاون في مجال العمل الخدمي والقضائي.

ونصت المذكرة التي تم توقيعها بمركز التدريب بالبلدية، على تبادل وتحسين وتطوير الخبرات في كافة مجالات العمل البلدي والقضائي باعتبارهما من المؤسسات الخدمية التي تهدف إلى خدمة المواطنين في تقديم المشورة والخبرات اللازمة لتنمية الموارد البشرية.

وبين المكتب الاعلامي بالبلدية؛ أن المذكرة تهدف في مجملها إلى تطوير الكوادر البشرية، لاسيما الأمنية منها وإقامة الدورات المهنية المتخصصة في مجال الإدارة وتقنية المعلومات والإعلام وكذلك تدريب وتطوير القدرات لدى رجل الامن داخل نطاق البلدية.

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