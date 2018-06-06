ليبيا على طاولة مجلس الأمن اليوم

يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومن المؤمل أن يصدر المجلس بياناً يؤكد فيه تأييده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، والترحيب بـكل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي الشامل بين جميع الليبيين، بما في ذلك الجهودُ المهمة التي تبذلها دول الجوار والشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية، في إطار الاتفاق السياسي.

ومن المرجح أن يتطرق المجلسُ للأوضاع الإنسانية في ليبيا، لا سيما في درنة، خاصة في ما يتعلق باحترام المدنيين وحمايتهم. كما سيتناول ملف إجراء الانتخابات المقبلة وفق شروط سليمة وتوفير الأجواء الملائمة لإجرائها.

وسيأخذ مجلس الأمن علماً بالتزامات القادة الليبيين وفقاً لإعلان باريس، مشجعاً على العمل مع المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل تنفيذها، إلى جانب أهمية وضع أساس دستوري للانتخابات، واعتماد الدستور.

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