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المبشر يوجه رسالة للدول المتدخلة سلبا في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، التدخلات السلبية في الشأن الليبي معتبرا أنها استثمارات في تجارة الحروب داعيا مختلف الدول إلى دعم السلام في ليبيا.

وقال المبشر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “ادعو الدول الغربية والعربية لدعم السلام في ليبيا، ونعدكم أن نجد لكم تجارة واستثمارات ونضمن لكم مربحا أفضل بكثير من تجارة الحروب وأموال السلاح والدماء”.

وأضاف “نعدكم أن لا ننسى من يساعدنا في  صناعة الاستقرار وصناعة السلام وسيكون شريكنا في البناء” وتابع “المستقبل يبدأ الآن “.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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