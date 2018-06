قوات عماد الطرابلسي تطلق عملية «شهيد الواجب» للثأر من عصابة معمر الضاوي

المتوسط

أعلنت قوة العمليات الخاصة التابعة للرائد عماد الطرابلس إطلاق عملية «شهيد الواجب» للثأر لمقتل آمر سرية الخاصة الملازم أول، شرف الدين محمد، ورد الهجوم الذي تعرضت له من قبل مجموعة معمر الضاوي.

وأوضح الحساب الرسمي لقوة العمليات الخاصة، على فيس بوك، أن هدف العملية هو القضاء على العصابات والمجرمين بمناطق قرقورة والحشان والطينة والماية، على حد وصفهم.

وقالت قوة العمليات الخاصة إنه «بدأت قبل قليل عملية شهيد الواجب في مناطق قرقورة والحشان والطينة والماية وسيتم تنظيفهم بالكامل من المجرمين والسراق والعصابات ولن تكون هناك لا رحمة ولا شفقة».

وأضافت أن «سرايا من قوة العمليات الخاصة والغرفة الأمنية المشتركة وغرفة اللواء الرابع والسرية 55 الآن في هجوم من كل المحاور على أوكار المجرمين والعصابات المتحصنين داخل بيوت المواطنين ومزارعهم ولن نتراجع حتى تحقق عملية شهيد الواجب كل أهدافها».

وكانت قوة العمليات الخاصة التي يترأسها الرائد عماد الطرابلسي، قد أكدت مساء أمس الثلاثاء، مقتل آمر سرية الخاصة الملازم أول، شرف الدين محمد، إثر هجوم وصفته القوة التابعة للزنتان بالغادر على تمركزها قرب جسر 27 الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية، وتوعدت بالرد الصاعق على من وصفتهم بالمجرمين.

جدير بالذكر أن جسر الـ 27 الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية شهد اشتباكات عنيفة، مساء أمس، بين عدد من عناصر ميليشيا تابعة لكتائب الزنتان مع ميلشيات من ورشفانة، وبحسب مصادر خاصة للــ”المتوسط” فإن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميلشيا كتائب الزنتان المدعومة من السرية 55 تحت قيادة معمر الضاوي المتمركزة بمنطقة الزهراء، وتأتي تلك الاشتباكات على إثر محاولة ميلشيات ورشفانة السيطرة على محطات الوقود بمنطقة الماية والطريق الساحلي لتسهيل عمليات التهريب إلى خارج البلاد.

يذكر أنه بسبب تصاعد حدة الأحداث بالمنطقة تم إغلاق الطريق الساحلي الزاوية طرابلس.

