«عمل المؤقتة» تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الأوضاع بدرنة

عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمدينة البيضاء، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة للطوارئ والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2018.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر فيس بوك، أن الاجتماع جاء لمناقشة أوضاع مدينة درنة ومواكبة أحداث تحريرها على يد القوات المسلحة.

شارك في الاجتماع؛ عبد الرحمن الاحيرش، نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ومسعود صوة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس اللجنة- وعيسى العيساوي، وكيل الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومفتاح دخيل، وكيل وزارة التعليم، وعوض الدرسي، رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية.

كما شارك في الحضور أيضًا؛ محمد الحمري، عن الهيئة العامة للكهرباء، والمهندس محمد حمد عبدالله، ورضا الفريطيس، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، وصلاح سالم، المراقب المالي العام بالوزارة، وعبدالمنعم الغيثي، عميد بلدية درنة، ومحمد فرج، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة، بالإضافة لمحمود المالكي، مقرر اللجنة.

ناقش الاجتماع الأمور المتعلقة باحتياجات النازحين وكافة القطاعات الخدمية وتم استعراض موقف عمل اللجنة وما قامت به في الفترة الماضية، وتقييم الاستجابة لكافة القطاعات وخاصة ما يتعلق بالنازحين.

اختتم الاجتماع بعد مناقشة كافة بنود جدول الأعمال وتم الاتفاق على إعداد موقف تنفيذي وإحالته لرئاسة الوزراء بالإضافة لعقد اجتماعات دورية واعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم.

