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عيادة الصابري تستعد للصيانة 

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في خطوة تهدف لإعادة الحياة إلى المرافق الحيوية والمهمة بمدينة بنغازي، تواصل مكتب مشروعات الصحة وإدارة المتابعة وضمان الجودة مع شركة وطنية متخصصة لإجراء عمليات صيانة شاملة لعيادة الصابري المُجمعة وقام بتسليمها العيادة لمُباشرة عملها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مشاريع الصيانة وإعادة الإعمار التي شملتها خطة لجنة إعادة استقرار بنغازي التي تم تشكيلها بقرار صادر عن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

ويشار إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بعيادة الصابري المُجمعة من قبل الجماعات الإرهابية التي سيطرت على المنطقة لفترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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