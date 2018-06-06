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طيران أجنبي يقصف موقعاً في بني وليد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفرت ضربة جوية لطيران أجنبي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص بمنطقة أشميخ في ضواحي مدينة بني وليد.

وقال مصدر مسؤول بالغرفة الأمنية المشتركة بني وليد لـ218 إن الضربة أستهدفت 4 شباب، 3 منهم من سكان المدينة وآخر من سرت يُشتبه بانتماءه إلى داعش.

ورجح المصدر بأن تكون الضربة الجوية من الأفريكوم نظرا لعدم قدرة الطيران الليبي على تنفيذ ضربات جوية ليلية دقيقة في الأودية.

وينفذ الطيران الأمريكي بدون طيار بين الحين والآخر ضربات جوية في المنطقة الممتدة من سرت وسط ليبيا وصولا إلى جنوب البلاد ، مستهدفا فلول وقيادات تنظيم داعش والقاعدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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