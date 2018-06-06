الأمم المتحدة تدعو لوقف العمليات القتالية في درنة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدهور الأزمة في درنة أدى إلى نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وبينت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، تدعو إلى وقف العمليات القتالية لأغراض إنسانية بهدف السماح بدخول السلع الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدينة وإتاحة الفرصة للأهالي لتخزين المؤن.

وكان المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري دعا المقاتلين من القوات المسلحة للحفاظ على سلامة المواطنين في مدينة درنة مؤكدا أن الجيش سيرد على أي مصدر للنيران مبينا أن كل من يسلم نفسه من المتطرفين سيلقى معاملة حسنة وأضاف أن المئات من المتطرفين قاموا بتسليم أنفسهم.

وأشار المسماري إلى أن المواطنين في درنة هم خط الأمن الأول في المدينة كما أنهم شركاء في أمنها داعيا إياهم الى الالتزام بتوجيهات الغرفة الأمنية.

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