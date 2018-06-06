المتوسط:

استقبل أهالي حى أمبخ بمدينة درنة القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي خلال دخولهم المدينة بفرحة عارمة، وسط زغاريد النساء وأغاني المواطنين التي تعبر عن شكرهم للقوات لتخليصهم من الجماعات المتطرفة بالمدينة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر فرحة الأهالي خلال دخول آليات القوات المسلحة للمدينة، والتحام رجال الجيش بالأهالي الفرحين والمهللين لهم لتخليصهم من قبضة الجماعات الإرهابية.

تخوض القوات المسلحة الليبية حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تفرض سيطرتها على مدينة درنة، حيث أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبية مطلع الشهر الماضي عملية تحرير المدينة من أيدي الجماعات المتطرفة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على خمسة وسبعين بالمائة من مساحة درنة، مشيرا إلى استمرار مطاردة فلول الإرهابيين في المدينة.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، بيانها الثالث الذي أوردت فيه أن قوات الجيش الليبي سيطرت صباح اليوم على أكثر من 75% من مدينة “درنة”.

وطالب بيان الجيش المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.

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The post فيديو| أهالي حى أمبخ بدرنة يستقبلون الجيش بـ«الغناء والزغاريد» appeared first on صحيفة المتوسط.

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