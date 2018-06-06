صندوق دعم الاستقرار ينتهي من صيانة مدرسة الاتحاد بسرت

تسلمت بلدية سرت مبنى مدرسة ثانوية الاتحاد بعد أن أجريت عليها صيانة شاملة نفذها صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP .

وقال المجلس البلدي سرت في بيان، إن بلدية سرت تسلمت المدرسة من منسق مشروعات UNDP بسرت الدكتور القدافي البطي، وبإشراف مكتب المشروعات ببلدية سرت، والتي بدورها ستسلمها لمراقبة تعليم سرت.

وشملت أعمال الصيانة كهرباء وسباكة ومرافق صحية وطلاء ونوافد وتركيب أبواب ألمونيوم وأبواب حماية وإنارة كاملة، وصيانة كافة الفصول الدراسية ودورات المياه والمرافق الإدارية وفناء المدرسة.

وأشار إلى أن تكلفة الصيانة فاقت 130 ألف دولار تكفل بها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن برامج وأنشطة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتعتبر هذه المدرسة الخامسة التي يتم استكمال صيانتها بسرت ضمن 13 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى مجمع عيادات سرت المركزي الصحي والمرفق الصحي الظهير ومدرستي الظهير وشهداء تاقرفت.

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