بعد مقتل أحد عناصرها.. قوة العمليات الخاصة تعلن إنطلاق عملية أمنية في هذه المناطق

ليبيا – أطلقت قوة العمليات الخاصة التابعة للرائد عماد الطرابلسي أمس الثلاثاء عملية “شهيد الواجب” في المناطق التالية “قرقورة ، الحشان، الطينة ، الماية” ثأراً لمقتل آمر سرية الخاصة الملازم أول شرف الدين محمد.

القوة أكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”بأن الغرض من العملية تنظيف المناطق من المجرمين والعصابات.

وأضافت القوة بأن سرايا من قوة العمليات الخاصة والغرفة الأمنية المشتركة وغرفة اللواء الرابع والسرية 55 قامت بهجوم من كل المحاور على أوكار المجرمين والعصابات المتحصنين داخل بيوت المواطنين و مزارعهم.

يُشار إلى أن القوة أعلنت أمس الثلاثاء عن مقتل آمر سرية الخاصة ملازم أول شرف الدين محمد من قوة العمليات الخاصة بعد هجوم غادر على بوابة القوة في كوبري 27 من قبل عصابات ورشفانة.

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