مجلس الأمن يعرب عن قلقه من الوضع بدرنة ويدعو الأطراف لضبط النفس

أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية في ليبيا وخاصة في درنة، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، مؤكدًا ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام المدنيين وحمايتهم.

وشدد رئيس المجلس، في بيان أصدره رئيس المجلس، حصلت «المتوسط» على نسخة منه، على «أهمية كفالة وصول أفراد المساعدة الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق».

ودعا مجلس الأمن وفق البيان، جميع الليبين إلى تحسين المناخ للانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، من خلال العمل على البناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة خاضعة لسلطة الحكومة المدنية، وتوحيد المصرف المركزي الليبي.

وأشار البيان، إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء بوقف ما تقدمه من دعم إلى المؤسسات الموازية، التي تدعي لنفسها صفة الشرعية بينما هي خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي حسب نص الاتفاق نفسه وما تقوم به من اتصالات رسمية معها.

ورحب مجلس الأمن بنجاح المرحلة الأولى من عملية المؤتمر الوطني التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام بتنظيم 42 اجتماعًا في 27 من المدن والبلدات في ليبيا.

وأوضح البيان أن مجلس الأمن، رحب بالزخم الذي ولده المؤتمر الدولي المعني بليبيا الذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس 29 مايو 2018، بحضور فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، وعقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

وأقر مجلس الأمن خلال البيان، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية من أجل وضع الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية اللازمة.

وأبدى مجلس الأمن ملاحظته حول التزام المشاركين في مؤتمر باريس بتنظيم مؤتمر سياسي شامل للجميع من أجل متابعة تنفيذ إعلان باريس، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي احترام لما حدده الممثل الخاص للأمين العام من إطار زمني وطرائق لذلك.

وطالب مجلس الأمن في ختام البيان، الأمين العام بأن يقدم تقريرًا، حسب الضرورة، وبعد إجراء مشاورات مع السلطات الليبية، عن دعم البعثة للمراحل المقبلة المفضية إلى الانتخابات الوطنية.

