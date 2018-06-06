مباحثات ليبية أممية بشأن نازحي تاورغاء

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بليبيا OCHA ” كاتلين ماسي” لمناقشة مستجدات عودة نازحي تاورغاء، والبحث في آلية تسهل عملية العودة لجميع نازحي المدينة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تذليل المشاكل التي تعيق ذلك.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور مدير مكتب متابعة شؤون النازحين بديوان رئاسة الوزراء “عبد المنعم القماطي”، ومدير مكتب شؤون الخارجية بالديوان “أمين الشبلي”، تناول إعادة تجهيز المدارس ورياض الأطفال، والمتطلبات الأساسية للمدينة.

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