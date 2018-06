مراسلنا: الجيش يسيطر على الساحل وعدة مناطق وسط «درنة»

المتوسط:

أفاد مراسلنا في محور القتال بمدنية درنة نجاح القوات المسلحة الليبية في السيطرة على ساحل «كورنيش المدينة» بداية من مخازن السلع التموينية، ومرورا بـ«قروض أمبخ – حي السلام»، حتى عمارات الجبل ومقر شركه الجبل سابقا ومنطقة شعبية غازي ومصرف الجمهورية.

وبسطت القوات المسلحة الليبية أيضا خلال تقدمها بالمدينة سيطرتها على فندق الخضرة والمعروف «سوق الودي» ومشفى الهريش حتى شارع الفنار.

وتخوض القوات المسلحة الليبية حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تفرض سيطرتها على مدينة درنة، حيث أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبية مطلع الشهر الماضي عملية تحرير المدينة من أيدي الجماعات المتطرفة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على خمسة وسبعين بالمائة من مساحة درنة، مشيرا إلى استمرار مطاردة فلول الإرهابيين في المدينة.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، بيانها الثالث الذي أوردت فيه أن قوات الجيش الليبي سيطرت صباح اليوم على أكثر من 75% من مدينة “درنة”.

وطالب بيان الجيش المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.

