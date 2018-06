المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء اجتماعاً مع كل من رئيس المجلس المحلي تاورغاء السيد عبد الرحمن الشكشاك وعميد بلدية مصراته مصطفى كرواد واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى ومعاون آمر المنطقة الوسطى.

وبحث الاجتماع كافة الاجراءات المتعلقة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وتوفير الخدمات الأساسية والمتطلبات الأمنية وكافة الاحتياجات الضرورية لتحقيق عودة آمنة مستقرة للأهالي.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق تاورغاء مصراته، وأصدر السراج الفورية للوزارات والهيئات الخدمية والأمنية المعنية بسرعة استكمال كافة متطلبات عودة أهالي تاورغاء.

ووجه السراج الشكر لكل من ساهم في إنهاء العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

The post “السراج” يبحث توفير الخدمات الأساسية والمتطلبات الأمنية لتنفيذ عودة نازحي تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية