الوضع المالي والاقتصادي للدولة يتجه نحو الاستقرار

نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء بيان تؤكد فيه من خلال متابعتها للترتيبات المالية المقررة وأوجه الانفاق خلال النصف الاول من عام 2018 تحسن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وقال الوزارة في البيان أن إيرادات الدولة حسب بياناتها قد بلغت 17.7 مليار دينار والمورد هو 18.2 مليار دينار أي بفائض وقدره 540 مليون دينار ليبي، فيما بلغت المخصصات المعتمدة في الترتيبات المالية للباب الأول 10.2 مليار دينار ليبي، اما الانفاق الفعلي فقد وصل مبلغ 9.3 مليار دينار مع الارتباطات القائمة.

وفيما يخص الباب الثاني فقد بلغت قيمة المخصصات له ،2.8 مليار دينار أما الانفاق الفعلي مع الارتباطات فقد وصل إلى 2.8 مليار دينار أي أنه لا يوجد انحراف.

وفي الباب الثالث بلغت نسبة المخصصات المعتمدة 1.9 مليار دينار مع عدم وجود انحراف.

ووصلت المخصصات المعتمدة للباب الرابع الى 2.7 أما الانفاق الفعلي مع المخصصات فقد ماثل هذا المبلغ، ووصلت قيمة الايرادات إلى 18.2مليار دينار أما المبلغ الفعلي المتفق مع الايرادات فقد وصل الى 16.8.

وطمأنة الوزارة في ختام بيانها المتابعين بأن الوضع المالي والاقتصادي يتجه نحو الاستقرار .

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