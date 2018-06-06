الشكشاك: الوزارات الخدمية أبدت استعدادها لتهيئة الحياة في تاورغاء

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في اجتماع، الأربعاء، أعطى التعليمات لعدد من الوزارات للمساعدة في تهيئة الظروف المعيشية بتاورغاء.

وأضاف الشكشاك، في تصريح للرائد، أن السراج تواصل مع وزارة المفقودين، والاتصالات، والداخلية، والكهرباء ووزارة الحكم المحلي، وأبدت هذه الوزارات استعدادها لمباشرة عملها في المدينة، مؤكدا أن كتيبة الهندسة لإزالة الألغام وصلت، الثلاثاء، إلى تاورغاء، وستباشر عملها الأربعاء.

ولفت الشكشاك إلى أن الأهالي جهزوا مسجدا في تاورغاء ستقام به صلاة، الجمعة المقبلة، مؤكدا أن تاورغاء مفتوحة أمام كل التاورغيين، وأن المخيم سينتقل بالكامل خلال اليومين المقبلين، كل حسب ظروفه.

يذكر أن الاجتماع المنعقد ظهر اليوم بالمجلس الرئاسي، وحضره آمر المنطقة الوسطى ووزير الدولة لشؤون المهجرين والمنظمة الدولية أفضى إلى تكليف كل من شركتي ليبيانا، والمدار، وشركة النظافة العامة، والكهباء بمباشرة عملها منذ اليوم الأربعاء.

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