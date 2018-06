المتوسط:

كشفت نقابة عمال مجمع مليته الصناعي عن شكاوى ومعاناة القاطنين بالمخيم السكني JTS من مخاطر تهدد حياتهم.

وقالت نقابة عمال مجمع مليته الصناعي، على صفحتها بموقع الفيسبوك اليوم الأربعاء، ” إن أفضل توضيح لمعاناة قاطني المخيم السكني JTS هي صورا من داخل أكبر مجمع للغاز في ليبيا ومكان سكن للمهندسين والفنيين الذين يواصلون الليل والنهار ويعرضون حياتهم للخطر من أجل استمرار هذا الصرح الإنتاجي الضخم في ظل غياب الدولة وغياب أبسط حقوق المستخدم مثل التأمين الصحي والسكن اللائق “.

وأضافت النقابة، “نحن إذ نكتب لكم هذه الكلمات فإننا نؤكد لكم بأننا بذلنا قصارى جهدنا لحلحلة هذه المشاكل والتواصل مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط، وبالإضافة لكل ما ذكر فإن أعمال البستنة داخل المجمع تحتاج لوقفة جادة وخاصة أننا في فصل الصيف حيث تتكاثر البعوض والحشرات الضارة والتي تتواجد في أماكن تواجد العشب والمياه الراكدة وسنقوم في منشور لاحق التركيز على موضوع البستنة والتموين”.

وأوضحت النقابة،” أن العمر الافتراضي لهذا المخيم هو 24 شهر وهي فترة تنفيذ المشروع من قبل شركة JTS ولكن بفضل الإدارات المتعاقبة لشركة مليته للنفط والغاز فإن هذا المخيم لايزال يستعمل منذ أكثر من 15 سنة ولا توجد به أدنى متطلبات السلامة، والتقارير عديدة بأنه قد أصبح غير لائق صحيا ويجب إزالته على الفور”.

The post نقابة عمال مجمع مليته الصناعي تكشف معاناة قاطني المخيم السكني JTS appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية