الأفريكوم: الغارة بالقرب من بني وليد جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (الأفريكوم)، الأربعاء شن قواتها غارة جوية وصفتها بـ “شديدة الدقة” أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم الدولة بالقرب من مدينة بني وليد.

وأضاف المكتب الإعلامي للأفريكوم، في تعميم صحفي، الأربعاء، أن الضربة الجوية كانت بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنهم لا يملكون تقديرًا إن سبب القصف سقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “التزام الولايات المتحدة بمنع تمدد شبكات الإرهاب، واتخاذ بلدان ملاذا آمنا لها”، وفق التعميم.

وكانت منطقة اشميخ بالقرب من مدينة بني وليد شهدت مع ساعات الصباح الأولى استهدافا لسيارة خلف أربعة قتلى.

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