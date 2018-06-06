اخبار ليبيا الان

قيادي إخواني: فرنسا تلعب دورا مشبوها في ليبيا للاستيلاء على الجنوب

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال القيادي الإخواني، فتحي الفاضلي، إن فرنسا تعلب دوراً “قذراً جداً” في ليبيا، ومستعدة لتدمير كل البلاد حتى تحصل على الجنوب الليبي.

واتهم الفاضلي، في لقاء متلفز فرنسا بأنها من أسست “الجماعات المسلحة” وتحاربهم اليوم باسم الإرهاب، موضحا أن الإرهاب الحقيقي هو في الفساد الإداري والحكم العسكري الذي جاءت بهم فرنسا الى ليبيا.

وبيّن أن فرنسا تريد أن تستولي على الجنوب الليبي، حتى لو كلفها ذلك دمار ليبيا بالكامل، موضحا ان فرنسا لم تكن يوما مع الحل السلمي.

وأكد الفاضلي ان اتفاق الصخيرات تضمن بنودا سرية، مبدياً عدم تأكده ما إذا كانت الأطراف الليبية التي وقعته على علم بذلك.

The post قيادي إخواني: فرنسا تلعب دورا مشبوها في ليبيا للاستيلاء على الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • خبير النباء -فه لا يساوي ربطة عنق يتدلى منها على اسوار السراياء الحمراء في طرابلس قريبا بعد درنة يا من خربتم البلاد واشقيتم العباد لكم يوم سيصفيكم الموساد يا طحانين الاخوان واردوغان المسكين

    رد