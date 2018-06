قيادي إخواني: فرنسا تلعب دورا مشبوها في ليبيا للاستيلاء على الجنوب

قال القيادي الإخواني، فتحي الفاضلي، إن فرنسا تعلب دوراً “قذراً جداً” في ليبيا، ومستعدة لتدمير كل البلاد حتى تحصل على الجنوب الليبي.

واتهم الفاضلي، في لقاء متلفز فرنسا بأنها من أسست “الجماعات المسلحة” وتحاربهم اليوم باسم الإرهاب، موضحا أن الإرهاب الحقيقي هو في الفساد الإداري والحكم العسكري الذي جاءت بهم فرنسا الى ليبيا.

وبيّن أن فرنسا تريد أن تستولي على الجنوب الليبي، حتى لو كلفها ذلك دمار ليبيا بالكامل، موضحا ان فرنسا لم تكن يوما مع الحل السلمي.

وأكد الفاضلي ان اتفاق الصخيرات تضمن بنودا سرية، مبدياً عدم تأكده ما إذا كانت الأطراف الليبية التي وقعته على علم بذلك.

