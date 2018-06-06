الأفريكوم يقتل أربعة من تنظيم الدولة في قصف جوي شمال غرب ليبيا

أعلنت قيادة الولايات المتحدة في افريقيا “أفريكوم” أنها نفذت اليوم غارة جوية دقيقة قرب مدينة بني وليد، شمال غرب ليبيا، مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر يتبعون تنظيم الدولة.

وأوضحت قيادة الأفريكوم في بيان لها أن هذه لبعملية جاءت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، وأن الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها المتمثلة في تحطيم، وتعطيل، وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.

وكان رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط، قد صرح اليوم بمقتل أربعة أشخاص فجر الأربعاء، جراء قصف جوي استهدف سيارتهم، بمنطقة شميخ بمدينة بضواحي بني وليد.

وأوضح النقراط لموقع ليبيا الخبر، أن أسماء الضحايا الذين سقطوا هم، محمد أبوستة، معتوق المستيرة، وسليم حويته، من بني وليد، أما الرابع فهو من سرت، ولم يتسن معرفة اسمه.

من جانبهم قال سكان منطقة المردوم في مدينة بني وليد جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، إنهم سمعوا دوي انفجار قوي في منطقة السدادة، وشاهدوا أعمدة دخان من المنطقة بعد قصف نفذه طيران حربي مجهول.

هذا وتتعرض مناطق جنوب بني وليد، الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، من حين لآخر، إلى قصف جوي يعتقد أنه أمريكي، حيث تحركات عناصر تنظيم الدولة الفارين من حرب سرت عام 2016.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قصف طيران مجهولة عدة مواقع في قلعة السدادة، جنبو بني وليد، يشتبه أن مسلحين من تنظيم القاعدة كانوا يتخذون منها منطلقا لتنفيذ هجمات.

وأطلقت حكومة الوفاق الوطني الليبية الثاني من نيسان/أبريل الماضي عملية “عاصفة الوطن” العسكرية، في الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاته، والخمس، وزليتن، لاستهداف فلول تنظيم داعش تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق حذرت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بني وليد التابعة لحكومة الوفاق الوطني، من تحركات عناصر تابعة لتنظيم الدولة في مناطق متفرقة من ليبيا، وخاصة في المنطقة الوسطى والجبلية الجنوبية.

ودعت الغرفة الأمنية المشتركة ببني وليد، الجهات المسؤولة بالدولة لتوحيد كافة الجهود لمكافحة تنظيم الدولة بتبني استراتيجية وطنية وإقليمية متوازنة ذات أبعاد أمنية وسياسية ومجتمعية وثقافية لمواجهة التنظيم، موضحة أن التنظيم أعاد تدريب عناصره وقام بتأمين إمدادات الوقود وتوفير خطوط الاتصالات.

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