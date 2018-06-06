القوات المسلحة تواصل التوغل بداخل منطقة شيحا بدرنة

خاص المتوسط

تواصل القوات المسلحة توغلها بداخل منطقه ” شيحا الغربية ” والمتاخمة لمنطقة ” حي السلام – أمبخ ” في درنة في ظل وجود استماته من قبل العناصر الإرهابية المتحصنة بالمنطقة والتي تتخذ من منطقتي ” شيحا الغربية و شيحا الشرقية ” الملاذ الأخير لها ولقيادتها.

وكان أفاد مراسلنا في محور القتال بمدنية درنة نجاح القوات المسلحة الليبية في السيطرة على ساحل «كورنيش المدينة» بداية من مخازن السلع التموينية، ومرورا بـ «قروض أمبخ – حي السلام»، حتى عمارات الجبل ومقر شركه الجبل سابقا ومنطقة شعبية غازي ومصرف الجمهورية.

وبسطت القوات المسلحة الليبية أيضا خلال تقدمها بالمدينة سيطرتها على فندق الخضرة والمعروف «سوق الودي» ومشفى الهريش حتى شارع الفنار.

وتخوض القوات المسلحة الليبية حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تفرض سيطرتها على مدينة درنة، حيث أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبية مطلع الشهر الماضي عملية تحرير المدينة من أيدي الجماعات المتطرفة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على خمسة وسبعين بالمائة من مساحة درنة، مشيرا إلى استمرار مطاردة فلول الإرهابيين في المدينة.

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