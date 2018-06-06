آمر غرفة عمليات الخليج يجتمع بعمداء بلديات الواحات

أكد آمر غرفة عمليات الخليج التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العميد خليفة مراجع على أهمية مناطق الواحات كونها منطقة حيوية وتوجد بها أغلب الحقول النفطية المهمة .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مراجع مع عمداء بلديات جالًو وأوجلة وأعيان مدينتي جالو وأوجلة والأجهزة الأمنية للواحات وذلك مقر المجلس البلدي جالًو. وأشار العميد مراجع لعمداء البلديات إلى توصية من القائد العام المشير خليفة حفتر لهذه المناطق لأهميتها الإستراتيجية والحيوية .

وحضر هذا الاجتماع ؛ القوة المكلفة من قبل القيادة العامة لتأمين مناطق الواحات. هذا وقد أقيمت وجبة إفطار ترحيبا بزيارة آمر غرفة عمليات الخليج والوفد المرافق له لمناطق الواحات حضرها ،عميد وأعضاء المجلس البلدي جالو وأعيان جالو وأوجلة

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