غرفة التجارة تعتذر لمن اقتادو رئيسها بعد نعتهم بالمجموعة المسلحة

‏أعربت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس عن اعتذارها للإعلان عن مجموعة مسلحة اقتحمت أمس الاربعاء مقر الغرفة وخطفت رئيس مجلس الادارة، موضحة انها ليست مجموعة مسلحة وهي مجموعة في الدولة والاقتحام كان شرعي

‏وكانت أعلنت غرفة التجارة والصناعة أعلنت أن جماعة مسلحة اقتحم الغرفة واقتادت رئيس مجلس ادارة الغرفة لمكان مجهول مما أدى إلى بث الذعر والرعب بين موظفي وموظفات الغرفة مما اطر إلى إقفال الغرفة والتوقف على العمل لحين اشعار آخر

