“العريبي” لـ” المتوسط” وصول شحنة مواد تعقيم وأدوية لمرضى الجهاز التنفسي في بنغازي

أعلن هاني العريبي المسؤول الاعلامي بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة عن وصول شحنة مواد تعقيم وأدوية لعلاج مرضى الجهاز التنفسي وأدوية لعلاج مرضى السكر نوع جديد بمنطقة بوعطني ببنغازي. وأفاد العبيدي في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه سيبدأ غدا الخميس توزيع محلول صوديم كلورايت على وحدات الكلى. وأشار العريبي أنه تم صباح اليوم الاربعاء توزيع مستلزمات طبية لمنطقة درج بالصحراء الغربية

